Point de l’IA Le labo IA de janvier, Chartres
Point de l’IA Le labo IA de janvier, Chartres mercredi 28 janvier 2026.
Point de l’IA Le labo IA de janvier
1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-01-28 11:00:00
fin : 2026-01-31 12:00:00
Date(s) :
2026-01-28 2026-01-31
Chaque mois, venez découvrir et tester 3 outils qui utilisent ou qui parlent d’IA !
Ouverture des inscriptions 1 mois avant l’événement .
1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Each month, discover and test 3 tools that use or talk about AI!
L’événement Point de l’IA Le labo IA de janvier Chartres a été mis à jour le 2025-12-21 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES