Point de l’IA Le labo IA de janvier

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-01-28 11:00:00

fin : 2026-01-31 12:00:00

Date(s) :

2026-01-28 2026-01-31

Chaque mois, venez découvrir et tester 3 outils qui utilisent ou qui parlent d’IA !

Ouverture des inscriptions 1 mois avant l’événement .

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

Each month, discover and test 3 tools that use or talk about AI!

