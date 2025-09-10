Point de l’IA Le labo IA de septembre Chartres

Point de l'IA Le labo IA de septembre Chartres mercredi 10 septembre 2025.

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Samedi 2025-09-10
fin : 2025-09-13

2025-09-10 2025-09-13

Chaque mois, venez découvrir et tester 3 outils qui utilisent ou qui parlent d’IA !
1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire  

English :

Each month, discover and test 3 tools that use or talk about AI!

German :

Entdecken und testen Sie jeden Monat drei Tools, die KI verwenden oder über KI sprechen!

Italiano :

Ogni mese, scoprite e testate 3 strumenti che utilizzano o parlano di IA!

Espanol :

Cada mes, descubra y pruebe 3 herramientas que utilizan IA o hablan de ella

