Point de l’IA Le labo IA du mois Chartres
Point de l’IA Le labo IA du mois Chartres mercredi 12 novembre 2025.
Point de l’IA Le labo IA du mois
1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-11-12 11:00:00
fin : 2025-11-15 12:00:00
Date(s) :
2025-11-12 2025-11-15
Chaque mois, venez découvrir et tester 3 outils qui utilisent ou qui parlent d’IA !
Sur inscription. .
1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
English :
Each month, discover and test 3 tools that use or talk about AI!
German :
Entdecken und testen Sie jeden Monat drei Tools, die KI verwenden oder über KI sprechen!
Italiano :
Ogni mese, scoprite e testate 3 strumenti che utilizzano o parlano di IA!
Espanol :
Cada mes, descubra y pruebe 3 herramientas que utilizan IA o hablan de ella
L’événement Point de l’IA Le labo IA du mois Chartres a été mis à jour le 2025-11-07 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES