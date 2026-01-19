Point de l’IA Les IA génératives le quiz

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-03-04 11:00:00

fin : 2026-03-04 12:00:00

Date(s) :

2026-03-04

Vos premiers pas pour découvrir les possibilités des IA génératives.

Sur inscription. .

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Your first steps in discovering the possibilities of generative AI.

L’événement Point de l’IA Les IA génératives le quiz Chartres a été mis à jour le 2026-01-19 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES