Point de l’IA Les IA génératives spécial grand débutant Chartres

Point de l’IA Les IA génératives spécial grand débutant
1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir
Vos premiers pas pour découvrir les possibilités des IA génératives.
Your first steps in discovering the possibilities of generative AI.
Ihre ersten Schritte, um die Möglichkeiten der generativen KI zu entdecken.
I primi passi per scoprire le possibilità dell’IA generativa.
Sus primeros pasos para descubrir las posibilidades de la IA generativa.
