Point de l’IA Les IA génératives spécial grand débutant Chartres mercredi 26 novembre 2025.
1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir
Gratuit
Début : Mercredi 2025-11-26 11:00:00
fin : 2025-11-26 12:00:00
2025-11-26 2025-11-29
Vos premiers pas pour découvrir les possibilités des IA génératives.
Sur inscription. .
1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
English :
Your first steps in discovering the possibilities of generative AI.
German :
Ihre ersten Schritte, um die Möglichkeiten der generativen KI zu entdecken.
Italiano :
I primi passi per scoprire le possibilità dell’IA generativa.
Espanol :
Sus primeros pasos para descubrir las posibilidades de la IA generativa.
