Point de l’IA Lumo, l’assistant IA qui protège votre vie privée
1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-11-19 11:00:00
fin : 2025-11-19 12:00:00
Date(s) :
2025-11-19 2025-11-21
Venez tester Lumo de Proton, un assistant IA respectueux de la vie privée des utilisateurs.
Sur inscription. .
English :
Come and test Lumo from Proton, an AI assistant that respects users’ privacy.
German :
Testen Sie Lumo von Proton, einen KI-Assistenten, der die Privatsphäre der Nutzer respektiert.
Italiano :
Venite a provare Lumo di Proton, un assistente AI che rispetta la privacy degli utenti.
Espanol :
Ven a probar Lumo de Proton, un asistente de inteligencia artificial que respeta la privacidad de los usuarios.
L’événement Point de l’IA Lumo, l’assistant IA qui protège votre vie privée Chartres a été mis à jour le 2025-11-07 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES