Point de l’IA Lumo, l’assistant IA qui protège votre vie privée

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-19 11:00:00

fin : 2025-11-19 12:00:00

Date(s) :

2025-11-19 2025-11-21

Venez tester Lumo de Proton, un assistant IA respectueux de la vie privée des utilisateurs.

Sur inscription. .

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

Come and test Lumo from Proton, an AI assistant that respects users’ privacy.

German :

Testen Sie Lumo von Proton, einen KI-Assistenten, der die Privatsphäre der Nutzer respektiert.

Italiano :

Venite a provare Lumo di Proton, un assistente AI che rispetta la privacy degli utenti.

Espanol :

Ven a probar Lumo de Proton, un asistente de inteligencia artificial que respeta la privacidad de los usuarios.

L’événement Point de l’IA Lumo, l’assistant IA qui protège votre vie privée Chartres a été mis à jour le 2025-11-07 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES