Point de l’IA NotebookLM

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Dimanche 2026-01-21 11:00:00

fin : 2026-01-21 12:00:00

2026-01-21 2026-01-24

Apprenez à interagir avec vos documents ! Générez des résumés et posez des questions sur vos sujets avec cet outil de Google.

English :

Learn how to interact with your documents! Generate summaries and ask questions about your subjects with this Google tool.

