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Point d’Information Nantes Solidaire ADOMA Résidence Pont du Cens Nantes
mardi 14 avril 2026 · ADOMA Résidence Pont du Cens · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-04-14 16:00 – 18:00
Gratuit : oui Tout public
Fins de mois difficiles, dépenses imprévues…Des aides existent ! Venez échanger avec une professionnelle du CCAS (Centre communal d’action sociale de la Ville de Nantes) pour vous informer sur :? les dispositifs d’aides financières? votre santé (aide à la mutuelle)? vos loisirs? votre vie quotidienne
ADOMA Résidence Pont du Cens Nantes Nord Nantes 44300
02 40 76 22 51
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