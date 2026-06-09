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Point d’Information Nantes Solidaire ADOMA Résidence Pont du Cens Nantes

mardi 14 avril 2026 · ADOMA Résidence Pont du Cens · Nantes

Point d’Information Nantes Solidaire ADOMA Résidence Pont du Cens Nantes

Informations pratiques

Début
mardi 14 avril 2026
Fin
mardi 14 avril 2026
Heure de début
16:00
Lieu
ADOMA Résidence Pont du Cens
Adresse
Avenue José Maria de Hérédia
Ville
44300 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-14 16:00 – 18:00
Gratuit : oui  Tout public 

Fins de mois difficiles, dépenses imprévues…Des aides existent ! Venez échanger avec une professionnelle du CCAS (Centre communal d’action sociale de la Ville de Nantes) pour vous informer sur :? les dispositifs d’aides financières? votre santé (aide à la mutuelle)? vos loisirs? votre vie quotidienne

ADOMA Résidence Pont du Cens Nantes Nord Nantes 44300
02 40 76 22 51


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