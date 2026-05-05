Point d’Information Nantes Solidaire Espace Départemental des Solidarités Cassin Nantes
Point d’Information Nantes Solidaire Espace Départemental des Solidarités Cassin Nantes jeudi 21 mai 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-05-21 14:30 – 16:30
Gratuit : oui Tout public
Fins de mois difficiles, dépenses imprévues…Des aides existent ! Venez échanger avec une professionnelle du CCAS (Centre communal d’action sociale de la Ville de Nantes) pour vous informer sur :? les dispositifs d’aides financières? votre santé (aide à la mutuelle)? vos loisirs? votre vie quotidienne
Espace Départemental des Solidarités Cassin Nantes 44300
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