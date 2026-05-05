Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Point d’Information Nantes Solidaire Espace Départemental des Solidarités Cassin Nantes

Point d’Information Nantes Solidaire Espace Départemental des Solidarités Cassin Nantes

Point d’Information Nantes Solidaire Espace Départemental des Solidarités Cassin Nantes jeudi 21 mai 2026.

Lieu : Espace Départemental des Solidarités Cassin

Adresse : 6 Bd René Cassin 44300 Nantes

Ville : 44300 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 21 mai 2026

Fin : jeudi 21 mai 2026

Heure de début : 14:30

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-21 14:30 – 16:30
Gratuit : oui  Tout public 

Fins de mois difficiles, dépenses imprévues…Des aides existent ! Venez échanger avec une professionnelle du CCAS (Centre communal d’action sociale de la Ville de Nantes) pour vous informer sur :? les dispositifs d’aides financières? votre santé (aide à la mutuelle)? vos loisirs? votre vie quotidienne

Espace Départemental des Solidarités Cassin Nantes 44300


Afficher la carte du lieu Espace Départemental des Solidarités Cassin et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)