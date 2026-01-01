Point d’information Nantes solidaire Esplanade Cassin Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-19 10:30 – 12:00

Gratuit : oui Tout public

Fins de mois difficiles, dépenses imprévues…Des aides existent ! Venez échanger avec un professionnel du CCAS (Centre communal d’action sociale de la Ville de Nantes) pour vous informer sur :? les dispositifs d’aides financières? votre santé (aide à la mutuelle)? vos loisirs? votre vie quotidienne

Esplanade Cassin Nantes 44000



