Point d’Information Nantes Solidaire La Petite Cure (café associatif) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-13 18:00 –

Gratuit : oui Adulte, Etudiant

Fins de mois difficiles, dépenses imprévues… Des aides existent !Venez échanger avec des professionnels du CCAS (Centre communal d’action sociale de la Ville de Nantes) pour vous informer sur : les dispositifs d’aides financièresvotre santé (aide à la mutuelle)vos loisirsvotre vie quotidienne

La Petite Cure (café associatif) Nantes 44300



