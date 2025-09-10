Point d’Information Nantes Solidaire (PINS) maison de quartier les confluences Nantes

Point d’Information Nantes Solidaire (PINS) maison de quartier les confluences Nantes mercredi 10 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-10 14:00 – 17:00

Gratuit : oui Tout public

Fins de mois difficiles, dépenses imprévues… Des aides existent !Venez échanger avec des professionnels du CCAS (Centre communald’action sociale de la Ville de Nantes) pour vous informer sur :les dispositifs d’aides financières, votre santé (aide à la mutuelle), vos loisirs, votre vie quotidienne.

maison de quartier les confluences Nantes 44200

0633224010