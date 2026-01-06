Point d’obs des cigognes au Bois des Marzelles Saint-Denis-du-Payré
Point d’obs des cigognes au Bois des Marzelles Saint-Denis-du-Payré dimanche 26 avril 2026.
Point d’obs des cigognes au Bois des Marzelles
2, Rue du 8 mai Saint-Denis-du-Payré Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 14:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00
Date(s) :
2026-04-26
Venez observer les cigognes blanches à l’occasion de la Fête de la Cigogne
Saint-Denis-du-Payré est réputé pour ses cigognes. C’est en effet ici que se trouve l’une des plus grosses colonies nicheuses du Marais poitevin. Venez les observer à l’occasion de la Fête de la Cigogne (1 h de marche). .
2, Rue du 8 mai Saint-Denis-du-Payré 85580 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 28 41 18 rn.saintdenisdupayre@lpo.fr
English :
Come and observe the white storks on the occasion of the Stork Festival
