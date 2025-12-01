Point d’observation des oiseaux Ars-en-Ré quai de la CHabossière Ars-en-Ré

Point d’observation des oiseaux Ars-en-Ré

quai de la CHabossière Digue d’Ars Ars-en-Ré Charente-Maritime

Tarif :

Date :

Début : 2025-12-14 14:30:00

fin : 2025-12-14 16:30:00

Date(s) :

2025-12-14

La réserve, côté Maritime !!



Venez découvrir la biodiversité de la Réserve Naturelle de Lilleau des Niges en compagnie des bénévoles de la LPO !

Pour ce point d’observation, rendez-vous sur la digue dans le prolongement du quai de la chabossière !

quai de la CHabossière Digue d’Ars Ars-en-Ré 17590 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 29 50 74 lpo.iledere@lpo.fr

English :

The Maritime side of the reserve!



Come and discover the biodiversity of the Lilleau des Niges Nature Reserve in the company of LPO volunteers!

For this observation point, go to the dike along the Quai de la Chabossière!

