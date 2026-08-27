Point d’observation des oiseaux La Lasse quai de la CHabossière Ars-en-Ré

Informations pratiques

Ars-en-Ré

Point d’observation des oiseaux La Lasse

quai de la CHabossière Digue d’Ars Ars-en-Ré Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-15 10:00:00

fin : 2026-11-15 12:00:00

Date(s) :

2026-11-15

A la découverte de la vasière et son avifaune.



Rendez-vous à la pointe de la Lasse

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quai de la CHabossière Digue d’Ars Ars-en-Ré 17590 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 29 50 74 lpo.iledere@lpo.fr

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English :

Discovering the Vasière and its birdlife.

Meet at the Pointe de la Lasse

L’événement Point d’observation des oiseaux La Lasse Ars-en-Ré a été mis à jour le 2026-08-27 par Echappées Nature / Département de la Charente-Maritime