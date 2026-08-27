Point d’observation des oiseaux La Lasse quai de la CHabossière Ars-en-Ré
dimanche 15 novembre 2026 · quai de la CHabossière · Ars-en-Ré
Informations pratiques
Ars-en-Ré
Point d’observation des oiseaux La Lasse
quai de la CHabossière Digue d’Ars Ars-en-Ré Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-15 10:00:00
fin : 2026-11-15 12:00:00
Date(s) :
2026-11-15
A la découverte de la vasière et son avifaune.
Rendez-vous à la pointe de la Lasse
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quai de la CHabossière Digue d’Ars Ars-en-Ré 17590 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 29 50 74 lpo.iledere@lpo.fr
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English :
Discovering the Vasière and its birdlife.
Meet at the Pointe de la Lasse
L’événement Point d’observation des oiseaux La Lasse Ars-en-Ré a été mis à jour le 2026-08-27 par Echappées Nature / Département de la Charente-Maritime
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