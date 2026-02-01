Point d’observation des oiseaux Sainte-Marie Rue Port Notre-Dame Sainte-Marie-de-Ré

Point d’observation des oiseaux Sainte-Marie

Rue Port Notre-Dame Plage Notre-dame Sainte-Marie-de-Ré Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-22 15:00:00

fin : 2026-02-22 17:00:00

Date(s) :

2026-02-22

Point fixe d’observation des oiseaux ouvert au public.

.

Rue Port Notre-Dame Plage Notre-dame Sainte-Marie-de-Ré 17740 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 29 50 74 lpo.iledere@lpo.fr

English :

Fixed bird-watching point open to the public.

