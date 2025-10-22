Point d’observation Festival le retour des bernaches La Lasse Loix

Point d’observation Festival le retour des bernaches La Lasse Loix mercredi 22 octobre 2025.

Point d’observation Festival le retour des bernaches La Lasse

Loix Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22 14:00:00

fin : 2025-10-22 17:00:00

Date(s) :

2025-10-22

Dans le cadre du festival de la Bernache, un point d’observation des oiseaux est organisé sur la commune de Loix.

Loix 17111 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 29 50 74 lpo.iledere@lpo.fr

English :

As part of the Goose Festival, a birdwatching point is organized in the commune of Loix.

German :

Im Rahmen des Bernache-Festivals wird in der Gemeinde Loix ein Vogelbeobachtungspunkt organisiert.

Italiano :

Nell’ambito della Festa dell’Oca, nel comune di Loix viene organizzata un’area per il birdwatching.

Espanol :

En el marco de la Fiesta de la Oca, se organiza una zona de observación de aves en el municipio de Loix.

