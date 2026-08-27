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AGENDA · Rivedoux-Plage

Point d’observation Festival le retour des bernaches Rivedoux Rivedoux-Plage

dimanche 1 novembre 2026 · Rivedoux-Plage

Informations pratiques

Début
dimanche 1 novembre 2026
Fin
dimanche 1 novembre 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
Rue du moulin
Ville
17940 Rivedoux-Plage
Département
Charente-Maritime
Tarif

Rivedoux-Plage

Point d’observation Festival le retour des bernaches Rivedoux

Rue du moulin Rivedoux-Plage Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-01 15:00:00
fin : 2026-11-01 17:00:00

Date(s) :
2026-11-01

Dans le cadre du festival de la Bernache, un point d’observation des oiseaux est organisé sur la commune de Rivedoux.
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Rue du moulin Rivedoux-Plage 17940 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 29 50 74  lpo.iledere@lpo.fr

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English :

As part of the Goose Festival, a birdwatching point is organized in the commune of Rivedoux.

L’événement Point d’observation Festival le retour des bernaches Rivedoux Rivedoux-Plage a été mis à jour le 2026-08-27 par Echappées Nature / Département de la Charente-Maritime

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