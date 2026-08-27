Informations pratiques

Rivedoux-Plage

Point d’observation Festival le retour des bernaches Rivedoux

Rue du moulin Rivedoux-Plage Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-01 15:00:00

fin : 2026-11-01 17:00:00

Date(s) :

2026-11-01

Dans le cadre du festival de la Bernache, un point d’observation des oiseaux est organisé sur la commune de Rivedoux.

.

Rue du moulin Rivedoux-Plage 17940 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 29 50 74 lpo.iledere@lpo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the Goose Festival, a birdwatching point is organized in the commune of Rivedoux.

L’événement Point d’observation Festival le retour des bernaches Rivedoux Rivedoux-Plage a été mis à jour le 2026-08-27 par Echappées Nature / Département de la Charente-Maritime