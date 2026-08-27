Point d’observation Festival le retour des bernaches Rivedoux Rivedoux-Plage
dimanche 1 novembre 2026 · Rivedoux-Plage
Informations pratiques
Rivedoux-Plage
Point d’observation Festival le retour des bernaches Rivedoux
Rue du moulin Rivedoux-Plage Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-01 15:00:00
fin : 2026-11-01 17:00:00
Date(s) :
2026-11-01
Dans le cadre du festival de la Bernache, un point d’observation des oiseaux est organisé sur la commune de Rivedoux.
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Rue du moulin Rivedoux-Plage 17940 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 29 50 74 lpo.iledere@lpo.fr
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English :
As part of the Goose Festival, a birdwatching point is organized in the commune of Rivedoux.
L’événement Point d’observation Festival le retour des bernaches Rivedoux Rivedoux-Plage a été mis à jour le 2026-08-27 par Echappées Nature / Département de la Charente-Maritime