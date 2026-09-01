Informations pratiques

Chartres

Point du numérique Labo Num’ de septembre

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-26 11:00:00

fin : 2026-09-26 12:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Tous les deux mois, laissez-vous surprendre par 3 nouveaux outils pour explorer autrement le numérique !

Sur inscription. Tout public. 7 participants maximum. .

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

Every two months, discover three new tools that will help you explore the digital world in a whole new way!

L’événement Point du numérique Labo Num’ de septembre Chartres a été mis à jour le 2026-08-13 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES