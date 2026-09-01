Point du numérique Labo Num’ de septembre Chartres
samedi 26 septembre 2026 · Chartres
Informations pratiques
Chartres
Point du numérique Labo Num’ de septembre
1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-26 11:00:00
fin : 2026-09-26 12:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Tous les deux mois, laissez-vous surprendre par 3 nouveaux outils pour explorer autrement le numérique !
Sur inscription. Tout public. 7 participants maximum. .
1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Every two months, discover three new tools that will help you explore the digital world in a whole new way!
L’événement Point du numérique Labo Num’ de septembre Chartres a été mis à jour le 2026-08-13 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES
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