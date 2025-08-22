Point info Linux découverte de Linux et les logiciels libres Quimperlé

Médiathèque Quimperlé Finistère

Début : 2025-08-22 14:00:00

fin : 2025-08-22 17:30:00

2025-08-22

Mickaël Le Quer, Johann et Alain de l’association Libre à Quimperlé vous accueillent et répondent à toutes vos questions sur Linux et les logiciels Libres.

Venez découvrir Linux et les logiciels libres, pour une utilisation simple et efficace.

Vous pourrez aussi venir :

– poser des questions sur les logiciels libres

– installer des distributions Linux

– faire réparer, dans la mesure de nos compétences vos ordinateurs

Vous pouvez venir les rencontrer pour un renseignement, un dépannage ou un conseil. .

Médiathèque Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 35 09 40

