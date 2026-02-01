Point Info Séniors

4 Rue de l’Église Bailleau-le-Pin Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-12 14:00:00

fin : 2026-02-12 15:00:00

Date(s) :

2026-02-12

Le Centre de Ressources Territoriales répondra à vos questions relatives au maintien à domicile. Réservation obligatoire.

.

4 Rue de l’Église Bailleau-le-Pin 28120 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 25 35 32 mediatheque@bailleau-le-pin.fr

English :

The Centre de Ressources Territoriales will answer your questions about homecare. Reservations required.

L’événement Point Info Séniors Bailleau-le-Pin a été mis à jour le 2026-01-31 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE