Point Info Séniors Bailleau-le-Pin
jeudi 12 février 2026.
Point Info Séniors
4 Rue de l’Église Bailleau-le-Pin Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-12 14:00:00
fin : 2026-02-12 15:00:00
Date(s) :
2026-02-12
Le Centre de Ressources Territoriales répondra à vos questions relatives au maintien à domicile. Réservation obligatoire.
.
4 Rue de l’Église Bailleau-le-Pin 28120 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 25 35 32 mediatheque@bailleau-le-pin.fr
English :
The Centre de Ressources Territoriales will answer your questions about homecare. Reservations required.
L’événement Point Info Séniors Bailleau-le-Pin a été mis à jour le 2026-01-31 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE