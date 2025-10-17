Point Information; Documentation; et Promotion de la Ville Pavillon de la Ville de Pointe-à-Pitre, Ancien Presbytère, Place de la Victoire Pointe-à-Pitre

Point Information; Documentation; et Promotion de la Ville 17 – 19 octobre Pavillon de la Ville de Pointe-à-Pitre, Ancien Presbytère, Place de la Victoire Guadeloupe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-17T09:00:00 – 2025-10-17T13:00:00

Fin : 2025-10-19T09:00:00 – 2025-10-19T12:00:00

Point accueil, information et promotion de la ville de Pointe-à-Pitre

Les guides conférenciers des Villes et Pays d’Art et d’Histoire du service patrimoine seront heureux de vous accueillir au Pavillon de la Ville, afin de vous informer sur les sites et monuments patrimoniaux de la ville.

De magnifiques cartes postales du réseau VPAH seront proposées.

Pavillon de la Ville de Pointe-à-Pitre, Ancien Presbytère, Place de la Victoire Angle de la Rue Alexande ISAAC et de la Place Gourbeyre Pointe-à-Pitre 97110 Guadeloupe Guadeloupe L'Ancien Presbytère de l'Église Saint-Pierre et Saint-Paul, aujourd'hui appelé Pavillon de la Ville de Pointe-à-Pitre:

C’est l’un des rares édifices entièrement en bois remontant à la reconstruction de la ville, après le tremblement de terre de 1843. Il est aussi l’un des seuls à posséder un péristyle avec loggia et fronton classique, restitués après restauration. Une galerie métallique enserre le noyau central sur trois côtés. Les intérieurs sont décorés de faux marbre et de tapis carrelés.

Ville de Pointe-à-Pitre