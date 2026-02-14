Point Information Nantes Solidaire Cocotte Solidaire (La) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-25 14:30 – 16:30

Gratuit : oui gratuit ouvert a tous Tout public

Fins de mois difficiles, dépenses imprévues… Des aides existent !Venez échanger avec des professionnels du CCAS (Centre communald’action sociale de la Ville de Nantes) pour vous informer sur :les dispositifs d’aides financières, votre santé (aide à la mutuelle), vos loisirs, votre vie quotidienne.

Cocotte Solidaire (La) Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

0659426538



