Point Information Nantes Solidaire, Cocotte Solidaire (La), Nantes

Point Information Nantes Solidaire Mercredi 25 février, 14h30 Cocotte Solidaire (La) Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-25T14:30:00+01:00 – 2026-02-25T16:30:00+01:00

Fin : 2026-02-25T14:30:00+01:00 – 2026-02-25T16:30:00+01:00

Fins de mois difficiles, dépenses imprévues… Des aides existent !

Venez échanger avec des professionnels du CCAS (Centre communal

d’action sociale de la Ville de Nantes) pour vous informer sur :

les dispositifs d’aides financières, votre santé (aide à la mutuelle), vos loisirs, votre vie quotidienne.

Cocotte Solidaire (La) Ile de Versailles, Nantes Nantes Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire

