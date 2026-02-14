Point Information Nantes Solidaire, Cocotte Solidaire (La), Nantes
Point Information Nantes Solidaire Mercredi 25 février, 14h30 Cocotte Solidaire (La) Loire-Atlantique
Début : 2026-02-25T14:30:00+01:00 – 2026-02-25T16:30:00+01:00
Fin : 2026-02-25T14:30:00+01:00 – 2026-02-25T16:30:00+01:00
Fins de mois difficiles, dépenses imprévues… Des aides existent !
Venez échanger avec des professionnels du CCAS (Centre communal
d’action sociale de la Ville de Nantes) pour vous informer sur :
les dispositifs d’aides financières, votre santé (aide à la mutuelle), vos loisirs, votre vie quotidienne.
Cocotte Solidaire (La) Ile de Versailles, Nantes Nantes Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire
Une rencontre avec le CCAS à la Cocotte Solidaire ! information droits