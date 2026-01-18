Point Information Nantes Solidaire Maison de Quartier Champ de Mars Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-23 13:30 – 16:30

Gratuit : oui Tout public

Fins de mois difficiles, dépenses imprévues… Des aides existent !Venez échanger avec des professionnels du CCAS (Centre communald’action sociale de la Ville de Nantes) pour vous informer sur :les dispositifs d’aides financières, votre santé (aide à la mutuelle), vos loisirs, votre vie quotidienne.

Maison de Quartier Champ de Mars Nantes 44013



