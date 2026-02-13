Point Information Nantes Solidaire, Maison de Quartier Champ de Mars, Nantes
Point Information Nantes Solidaire Lundi 23 février, 13h30 Maison de Quartier Champ de Mars Loire-Atlantique
Début : 2026-02-23T13:30:00+01:00 – 2026-02-23T16:30:00+01:00
Fin : 2026-02-23T13:30:00+01:00 – 2026-02-23T16:30:00+01:00
Fins de mois difficiles, dépenses imprévues… Des aides existent !
Venez échanger avec des professionnels du CCAS (Centre communal
d’action sociale de la Ville de Nantes) pour vous informer sur :
les dispositifs d’aides financières, votre santé (aide à la mutuelle), vos loisirs, votre vie quotidienne.
Maison de Quartier Champ de Mars 22 Rue Emile Péhant Nantes 44013 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire
Accès aux droits Permanence des aides et dispositifs du CCAS de Nantes aide social