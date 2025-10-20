POINT INFORMATION NANTES SOLIDAIRE Maison de quartier Madeleine Champ de Mars Nantes

POINT INFORMATION NANTES SOLIDAIRE Maison de quartier Madeleine Champ de Mars Nantes lundi 20 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-20 13:30 – 16:30

Gratuit : oui GRATUIT Tout public

Point information Nantes Solidaireaccès aux droits Permanence pins (informations, conseils, orientations) des aides et dispositifs du CCAS de Nantes.

Maison de quartier Madeleine Champ de Mars Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 65 00 https://metropole.nantes.fr/infonantes/equipement/E3538-maison-de-quartier-madeleine-champ-de-mars MQ-Madeleine@mairie-nantes.fr