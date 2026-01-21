Point Information Nantes Solidaire Médiathèque Jacques Demy Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-20 15:30 – 17:30

Gratuit : oui Tout public

Venez échanger avec un professionnel du Centre communal d’action sociale de la Ville de Nantes pour vous informer des aides et dispositifs existants.

Médiathèque Jacques Demy Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 95 95 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-espace-jacques-demy/



Afficher la carte du lieu Médiathèque Jacques Demy et trouvez le meilleur itinéraire

