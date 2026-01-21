Point Information Nantes Solidaire Médiathèque Jacques Demy Nantes

Point Information Nantes Solidaire Médiathèque Jacques Demy Nantes vendredi 20 février 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-20 15:30 – 17:30
Gratuit : oui  Tout public 

Venez échanger avec un professionnel du Centre communal d’action sociale de la Ville de Nantes pour vous informer des aides et dispositifs existants.

Médiathèque Jacques Demy Centre-ville Nantes 44000
02 40 41 95 95 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-espace-jacques-demy/


