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Point Information Nantes Solidaire Médiathèque Jacques Demy Nantes

Point Information Nantes Solidaire Médiathèque Jacques Demy Nantes

Point Information Nantes Solidaire Médiathèque Jacques Demy Nantes vendredi 17 avril 2026.

Lieu : Médiathèque Jacques Demy

Adresse : 24 Quai de la Fosse

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : vendredi 17 avril 2026

Fin : vendredi 17 avril 2026

Heure de début : 15:30

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-17 15:30 – 17:30
Gratuit : oui  Tout public 

Venez échanger avec un professionnel du Centre communal d’action sociale de la Ville de Nantes pour vous informer des aides et dispositifs existants.

Médiathèque Jacques Demy Centre-ville Nantes 44000
02 40 41 95 95 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-espace-jacques-demy/


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