Point Information Nantes Solidaire Médiathèque Jacques Demy Nantes
Point Information Nantes Solidaire Médiathèque Jacques Demy Nantes vendredi 19 juin 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-06-19 15:30 – 17:30
Gratuit : oui Tout public
Venez échanger avec un professionnel du Centre communal d’action sociale de la Ville de Nantes pour vous informer des aides et dispositifs existants.
Médiathèque Jacques Demy Centre-ville Nantes 44000
02 40 41 95 95 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-espace-jacques-demy/
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