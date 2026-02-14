Point Information Nantes Solidaire, Médiathèque Jacques Demy, Nantes

Point Information Nantes Solidaire Vendredi 20 février, 15h30 Médiathèque Jacques Demy Loire-Atlantique

Fins de mois difficiles, dépenses imprévues… Des aides existent !

Venez échanger avec des professionnels du CCAS (Centre communal

d’action sociale de la Ville de Nantes) pour vous informer sur :

les dispositifs d’aides financières, votre santé (aide à la mutuelle), vos loisirs, votre vie quotidienne.

Médiathèque Jacques Demy 24 Quai de la Fosse, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire

Rencontre avec le CCAS à la médiathèque Jacques Demy ! aide social