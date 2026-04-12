Point Information Nantes Solidaire, Médiathèque Jacques Demy, Nantes
Point Information Nantes Solidaire, Médiathèque Jacques Demy, Nantes vendredi 17 avril 2026.
Point Information Nantes Solidaire Vendredi 17 avril, 15h30 Médiathèque Jacques Demy Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-17T15:30:00+02:00 – 2026-04-17T17:30:00+02:00
Fin : 2026-04-17T15:30:00+02:00 – 2026-04-17T17:30:00+02:00
Venez échanger avec un professionnel du Centre communal d’action sociale de la Ville de Nantes pour vous informer des aides et dispositifs existants.
Médiathèque Jacques Demy 24 quai la Fosse Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire
Venez échanger avec un professionnel du Centre communal d’action sociale de la Ville de Nantes pour vous informer des aides et dispositifs existants.
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Portes ouvertes de la Maison de la tranquillité publique de Nantes Maison de la Tranquillité Publique Nantes 14 avril 2026
- Le grand bazar à histoires Fabrique à Impros (La) Nantes 14 avril 2026
- Le Petit Prince – d’Antoine de Saint-Exupéry Théâtre de Jeanne Nantes 14 avril 2026
- Musée des Sapeurs Pompiers – Atelier enfants (8 à 14 ans) Musée des Sapeurs Pompiers Nantes 14 avril 2026
- Nantes Accoord Games Week 2026 Maison de quartier de l’Ile de Nantes Nantes 14 avril 2026