Point Information Nantes Solidaire Médiathèque Lisa Bresner Nantes mardi 20 janvier 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-20 15:30 – 17:30
Gratuit : oui  Tout public 

Venez échanger avec un professionnel du Centre communal d’action sociale de la Ville de Nantes pour vous informer des aides et dispositifs existants.

Médiathèque Lisa Bresner Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100
02 40 41 54 00 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-lisa-bresner/