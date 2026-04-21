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Point Information Nantes Solidaire Médiathèque Lisa Bresner Nantes

Point Information Nantes Solidaire Médiathèque Lisa Bresner Nantes

Point Information Nantes Solidaire Médiathèque Lisa Bresner Nantes mardi 21 avril 2026.

Lieu : Médiathèque Lisa Bresner

Adresse : 23 Boulevard Emile Romanet

Ville : 44100 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : mardi 21 avril 2026

Fin : mardi 21 avril 2026

Heure de début : 15:30

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-21 15:30 – 17:30
Gratuit : oui  Tout public 

Venez échanger avec un professionnel du Centre communal d’action sociale de la Ville de Nantes pour vous informer des aides et dispositifs existants.

Médiathèque Lisa Bresner Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100
02 40 41 54 00 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-lisa-bresner/


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