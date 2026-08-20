Point Information Nantes Solidaire Médiathèque Lisa Bresner Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-12-01 15:30 – 17:30

Gratuit : oui Tout public

Venez échanger avec un professionnel du Centre communal d’action sociale de la Ville de Nantes pour vous informer des aides et dispositifs existants.

Médiathèque Lisa Bresner Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 41 54 00 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-lisa-bresner/



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