Point Information Nantes Solidaire, Médiathèque Lisa Bresner, Nantes

Point Information Nantes Solidaire Mardi 24 février, 15h30 Médiathèque Lisa Bresner Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-24T15:30:00+01:00 – 2026-02-24T17:30:00+01:00

Fin : 2026-02-24T15:30:00+01:00 – 2026-02-24T17:30:00+01:00

Venez échanger avec un professionnel du Centre communal d’action sociale de la Ville de Nantes pour vous informer des aides et dispositifs existants.

Médiathèque Lisa Bresner 23 boulevard Emile Romanet Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire

Venez échanger avec un professionnel du Centre communal d’action sociale de la Ville de Nantes pour vous informer des aides et dispositifs existants.