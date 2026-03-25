Point Information Nantes Solidaire Médiathèque Luce Courville Nantes

Point Information Nantes Solidaire Médiathèque Luce Courville

Point Information Nantes Solidaire Médiathèque Luce Courville Nantes jeudi 2 avril 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-02 14:30 – 15:30
Gratuit : oui  Tout public 

Venez échanger avec un professionnel du Centre communal d’action sociale de la Ville de Nantes pour vous informer des aides et dispositifs existants.

Médiathèque Luce Courville Nantes Nord Nantes 44300
02 40 41 53 50 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-nord-luce-courville/


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