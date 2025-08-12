Point Informations Nantes Solidaire (PINS) Résidence ADOMA Les Fonderies Nantes

Point Informations Nantes Solidaire (PINS) Résidence ADOMA Les Fonderies Nantes jeudi 18 décembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-18 15:00 – 17:00

Gratuit : oui Tout public

Fins de mois difficiles, dépenses imprévues… Des aides existent !Venez échanger avec des professionnels du CCAS (Centre communald’action sociale de la Ville de Nantes) pour vous informer sur :les dispositifs d’aides financières, votre santé (aide à la mutuelle), vos loisirs, votre vie quotidienne.

Résidence ADOMA Les Fonderies Nantes 44007