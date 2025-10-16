Point Informations Nantes Solidaire (PINS) Résidence ADOMA Les Fonderies Nantes

Point Informations Nantes Solidaire (PINS) Résidence ADOMA Les Fonderies Nantes jeudi 16 octobre 2025.

Point Informations Nantes Solidaire (PINS) Jeudi 16 octobre, 15h00 Résidence ADOMA Les Fonderies Loire-Atlantique

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-16T15:00:00 – 2025-10-16T17:00:00

Fin : 2025-10-16T15:00:00 – 2025-10-16T17:00:00

Fins de mois difficiles, dépenses imprévues… Des aides existent !

Venez échanger avec des professionnels du CCAS (Centre communal

d’action sociale de la Ville de Nantes) pour vous informer sur :

les dispositifs d’aides financières, votre santé (aide à la mutuelle), vos loisirs, votre vie quotidienne.

Résidence ADOMA Les Fonderies Rue Louis Joxe Nantes 44007 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06.33.22.40.10 »}, {« type »: « email », « value »: « valerie.lafaurie@mairie-nantes.fr »}]

Permanence d’informations et d’orientation pour l’accès aux droits Accès aux droits