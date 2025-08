Point informations Nantes Solidaire Seniors mairie de quartier Barberie, 111 rue P. Yvernogeau Nantes

Point informations Nantes Solidaire Seniors mairie de quartier Barberie, 111 rue P. Yvernogeau Nantes jeudi 25 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-25 10:30 – 11:30

Gratuit : oui Sur Inscription Senior

Dans le cadre de la programmation des espaces seniors, nous vous proposons un Point Informations Nantes Solidaire SENIORS (PINS SENIORS) pour mieux connaître vos droits et découvrir le nouveau Guide pratique Seniors Nantais dans le détail :• Ou s’informer ? A qui s’adresser ?• Se divertir et s’investir• Bien vivre chez soi• Changer de lieu de vie• Prendre soin de soi• Être aidé• Être et se reconnaître aidantC’est aussi l’occasion de rencontrer les services du Centre Communal d’Action Sociale de Nantes (CCAS de Nantes)

mairie de quartier Barberie, 111 rue P. Yvernogeau Nantes 44036

06 10 21 14 09