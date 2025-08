Point Informations Nantes Solidaire Seniors Pôle associatif Désiré Colombe Nantes

Point Informations Nantes Solidaire Seniors Pôle associatif Désiré Colombe Nantes mardi 30 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-30 15:00 – 16:00

Gratuit : oui Sans inscription Senior

Dans le cadre de la programmation des espaces seniors, nous vous proposons un Point Informations Nantes Solidaire Seniors (PINS SENIORS) pour mieux connaître vos droits et découvrir le nouveau guide pratique seniors nantais dans le détail: Ou s’informer? A qui s’adresser?Se divertir et s’investirBien vivre chez soiChanger de lieu de viePrendre soin de soiEtre aidéEtre et se reconnaître aidant C’est aussi l’occasion de rencontrer les services du CCAS

Pôle associatif Désiré Colombe Nantes 44100

0633224054