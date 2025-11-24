Point Informations Nantes Solidaire Seniors Pôle associatif Désiré Colombe Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-24 10:30 – 11:30

Gratuit : oui gratuit Si soucis mobilité, contacter le 07 82 30 63 62 Senior

Dans le cadre de la programmation des espaces seniors, nous vous proposons un Point Informations Nantes Solidaire SENIORS (PINS SENIORS) pour mieux connaître vos droits et découvrir le nouveau Guide pratique Seniors Nantais dans le détail :• Ou s’informer ? A qui s’adresser ?• Se divertir et s’investir• Bien vivre chez soi• Changer de lieu de vie• Prendre soin de soi• Être aidé• Être et se reconnaître aidantC’est aussi l’occasion de rencontrer les services du Centre Communal d’Action Sociale de Nantes (CCAS de Nantes)

Pôle associatif Désiré Colombe Nantes 44100

07 82 30 69 62