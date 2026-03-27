Point Informations Nantes Solidaire Seniors Pôle Daniel Asseray Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-08 15:00 – 16:00

Gratuit : non gratuit Senior – Age maximum : 99

Dans le cadre de la programmation des espaces seniors, nous vous proposons un Point Informations Nantes Solidaire SENIORS (PINS SENIORS) pour mieux connaître vos droits et découvrir le nouveau Guide pratique Seniors Nantais dans le détail :• Ou s’informer ? A qui s’adresser ?• Se divertir et s’investir• Bien vivre chez soi• Changer de lieu de vie• Prendre soin de soi• Être aidé• Être et se reconnaître aidantC’est aussi l’occasion de rencontrer les services du Centre Communal d’Action Sociale de Nantes (CCAS de Nantes)En cas de difficultés de déplacement, nous pouvons vous proposer un accompagnement. Merci de le signaler lors de votre inscription

Pôle Daniel Asseray Dervallières – Zola Nantes 44100

06 77 00 37 63



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