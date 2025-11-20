POINT P / SITE TROUILLARD – VENEZ A LA DECOUVERTE DE NOS METIERS Agence SAUMUR Saumur

POINT P / SITE TROUILLARD – VENEZ A LA DECOUVERTE DE NOS METIERS Jeudi 20 novembre, 09h00 Agence SAUMUR Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-20T09:00:00+01:00 – 2025-11-20T10:30:00+01:00

Venez participer à une matinée dédiée à la découverte de nos métiers dans le secteur de l’industrie du béton sur le site de Trouillard POINT P. Cette matinée vous permettra de découvrir les spécificités de chaque poste et découvrir les opportunités de carrière qui s’offrent à vous sur 3 postes : Contrôleur centralier : accueil des clients, conseils sur les bétons, enregistrement des commandes ou devis, pilotage de la production de béton, gestion des approvisionnements en matières premières… Ch

Agence SAUMUR 49400 Saumur Saumur 49400 Saumur Maine-et-Loire Pays de la Loire

