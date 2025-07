Faire le point sur votre français pour mieux vous orienter Point Paris Emploi 13e Paris

Vous souhaitez travailler et avez besoin de vous former en français ?

Une évaluation de votre niveau en langue française peut vous aider à choisir la formation la plus adaptée, en tenant compte de vos besoins et de l’emploi que vous visez.

Un accompagnement individuel peut également vous être proposé pour sécuriser votre parcours vers l’emploi.

Ces entretiens d’évaluation linguistique sont organisés uniquement par votre référent ou par un prescripteur, via le site du Réseau EIF-FEL : www.reseau-eiffel.fr

Inscription obligatoire : accueilsoleil@missionlocaledeparis.fr ou

auprès du Point Paris Emploi le

plus proche de chez vous !

Avant de commencer une formation en français, il est important de connaître votre niveau.

L’évaluation linguistique permet d’identifier vos besoins et de vous orienter vers le parcours de formation le plus adapté à votre situation et à votre projet professionnel.

Du lundi 14 juillet 2025 au lundi 28 juillet 2025 :

lundi

de 09h00 à 13h00

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Point Paris Emploi 13e 93, rue Jeanne-d ‘Arc 75013 Paris

+33145852050 accueilsoleil@missionlocaledeparis.fr