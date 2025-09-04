Point Philo Découverte de Bergson (1859-1941) Philosophe du temps et de la conscience Les nouvelles imprimeries Moulins
Point Philo Découverte de Bergson (1859-1941) Philosophe du temps et de la conscience Les nouvelles imprimeries Moulins jeudi 4 septembre 2025.
Allier
Point Philo Découverte de Bergson (1859-1941) Philosophe du temps et de la conscience Les nouvelles imprimeries 1 rue Voltaire Moulins Allier
Tarif : 50 – 50 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-04 19:00:00
fin : 2025-09-05 21:00:00
Date(s) :
2025-09-04
2025-09-05
Réflexions sur le temps, l’espace et la vie Petite Bibliothèque Payot
.
Les nouvelles imprimeries 1 rue Voltaire
Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes devailly.christine@gmail.com
English :
« Reflections on time, space and life » Petite Bibliothèque Payot
German :
« Reflexionen über Zeit, Raum und Leben » Petite Bibliothèque Payot
Italiano :
« Riflessioni sul tempo, lo spazio e la vita » Petite Bibliothèque Payot
Espanol :
« Reflexiones sobre el tiempo, el espacio y la vida » Petite Bibliothèque Payot
L’événement Point Philo Découverte de Bergson (1859-1941) Philosophe du temps et de la conscience Moulins a été mis à jour le 2025-06-17 par Office du tourisme de Moulins & sa région