Comment définir Les besoins vitaux de l’âme en période de guerre ?

Extrait de l’Enracinement, petite Bibliothèque Payot

English :

How to define « The vital needs of the soul » in times of war?

Excerpt from L’Enracinement, petite Bibliothèque Payot

German :

Wie kann man « Die Lebensbedürfnisse der Seele » in Zeiten des Krieges definieren?

Auszug aus L’Enracinement, petite Bibliothèque Payot

Italiano :

Come definire « I bisogni vitali dell’anima » in tempo di guerra?

Estratto da l’Enracinement, petite Bibliothèque Payot

Espanol :

¿Cómo definir « Las necesidades vitales del alma » en tiempos de guerra?

Extracto de l’Enracinement, petite Bibliothèque Payot

