Point philo Les imprimeries* Moulins

Point philo Les imprimeries* Moulins jeudi 2 octobre 2025.

Point philo

Les imprimeries* 1 rue Voltaire Moulins Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-02 19:00:00

fin : 2025-12-05 21:00:00

Date(s) :

2025-10-02 2025-10-09 2025-10-16 2025-11-06 2025-11-20 2025-11-27 2025-12-04 2025-12-09 2025-12-16

Présentation en deux heures d’un philosophe ou d’une école de pensée et lecture et partage d’un petit livre ou texte représentatifs de l’œuvre.

Les imprimeries* 1 rue Voltaire Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes devailly.christine@gmail.com

English :

A two-hour presentation of a philosopher or school of thought, followed by the reading and sharing of a short book or text representative of the work.

German :

In zwei Stunden wird ein Philosoph oder eine Denkschule vorgestellt und ein kleines Buch oder ein Text, der für das Werk repräsentativ ist, gelesen und geteilt.

Italiano :

Una presentazione di due ore di un filosofo o di una scuola di pensiero, seguita dalla lettura e dalla condivisione di un breve libro o testo rappresentativo dell’opera.

Espanol :

Presentación de dos horas de un filósofo o escuela de pensamiento, seguida de la lectura y puesta en común de un breve libro o texto representativo de la obra.

