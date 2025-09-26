Point Philo Simone Weil (1909-1943) Philosophie de la grâce et de la beauté. Petite Bibliothèque Payot Les nouvelles imprimeries Moulins

Point Philo Simone Weil (1909-1943) Philosophie de la grâce et de la beauté. Petite Bibliothèque Payot Les nouvelles imprimeries Moulins vendredi 26 septembre 2025.

Allier

Point Philo Simone Weil (1909-1943) Philosophie de la grâce et de la beauté. Petite Bibliothèque Payot Les nouvelles imprimeries 1 rue Voltaire Moulins Allier

Tarif : 50 – 50 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-26 18:00:00

fin : 2025-09-26 20:00:00

Date(s) :

2025-09-26

2025-09-27

Au travers d’une réflexion sur l’importance de la contemplation, de l’attention et de la méditation Simone Weil nous révèle la place que tient la beauté dans nos vies.

.

Les nouvelles imprimeries 1 rue Voltaire

Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes devailly.christine@gmail.com

English :

Reflecting on the importance of contemplation, attention and meditation, Simone Weil reveals the place of beauty in our lives.

German :

Durch eine Reflexion über die Bedeutung von Kontemplation, Achtsamkeit und Meditation enthüllt Simone Weil den Platz, den die Schönheit in unserem Leben einnimmt.

Italiano :

Attraverso una riflessione sull’importanza della contemplazione, dell’attenzione e della meditazione, Simone Weil rivela il posto della bellezza nella nostra vita.

Espanol :

A través de una reflexión sobre la importancia de la contemplación, la atención y la meditación, Simone Weil nos revela el lugar de la belleza en nuestras vidas.

L’événement Point Philo Simone Weil (1909-1943) Philosophie de la grâce et de la beauté. Petite Bibliothèque Payot Moulins a été mis à jour le 2025-06-17 par Office du tourisme de Moulins & sa région