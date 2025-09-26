Point Philo Simone Weil (1909-1943) Philosophie de la grâce et de la beauté. Petite Bibliothèque Payot Les nouvelles imprimeries Moulins
Allier
Tarif : 50 – 50 – EUR
Date : 2025-09-26
Début : 2025-09-26 18:00:00
fin : 2025-09-26 20:00:00
Date(s) :
2025-09-26
2025-09-27
Au travers d’une réflexion sur l’importance de la contemplation, de l’attention et de la méditation Simone Weil nous révèle la place que tient la beauté dans nos vies.
Les nouvelles imprimeries 1 rue Voltaire
Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes devailly.christine@gmail.com
English :
Reflecting on the importance of contemplation, attention and meditation, Simone Weil reveals the place of beauty in our lives.
German :
Durch eine Reflexion über die Bedeutung von Kontemplation, Achtsamkeit und Meditation enthüllt Simone Weil den Platz, den die Schönheit in unserem Leben einnimmt.
Italiano :
Attraverso una riflessione sull’importanza della contemplazione, dell’attenzione e della meditazione, Simone Weil rivela il posto della bellezza nella nostra vita.
Espanol :
A través de una reflexión sobre la importancia de la contemplación, la atención y la meditación, Simone Weil nos revela el lugar de la belleza en nuestras vidas.
